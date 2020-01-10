Сестра погибшей стюардессы МАУ опровергла информацию о ее звонке во время аварии

Бортпроводница самолета "Международных авиалиний Украины" Катерина Статник не звонила родным с борта Boeing 737-800 во время крушения.

Сестра погибшей стюардессы самолета Boeing 737-800 Катерины Статник 9 января в комментарии "BBC Украина" опровергла информацию о том, что она звонила с борта самолета во время крушения.

8 января издание "Таврийские вести" опубликовало новость о том, что Катерина Статник успела позвонить родным во время крушения самолета и сообщить, что их обстреляли, после чего связь прервалась.

"Такого не было. Она никому не звонила. Это все ерунда. Я только надеюсь, что все случилось быстро и она ничего не почувствовала", – сказала сестра Катерины Ольга.

9 января пресс-служба Офиса генерального прокурора назвала информацию о звонке с борта самолета "фейком".

"Данная информация не соответствует действительности, как показали результаты проведенных следственных действий", – написано в заявлении.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии.

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой зенитного комплекса "Тор" российского производства.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". По информации американских СМИ, ракет было две.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии значительного количества данных, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух".

В Иране назвали такую верси ложью, отметив, что эта информация является частью "психологических операций США".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что версия попадания в украинский самолет иранских ракет не исключается, но не является подтвержденной.