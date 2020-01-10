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Николай Белесков
Николай Белесков

Главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований.


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Легче поверить в непрофессионализм операторов ПВО Ирана, чем в конспирологию – что самолет МАУ для провокации сбили США

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На фоне последних сообщений, что иранская система ПВО российского происхождения могла сбить Boeing 737 МАУ, пошла традиционная дремучая конспирология – что это все могла быть провокация США (то есть самолет как-то они сбили), чтобы бедненьких иранцев подставить.

Два аргумента, чтобы эту всю дремучую конспирологию снять.

Любое применение силы означает приказ, который на бумаге фиксирует суть миссии и т.д. Американское общество настолько информационно открытое, что скрыть факт такого приказа нереально. Американские журналисты знают, что и как происходит в высших эшелонах власти своей страны – все из-за культуры сливов. Поэтому если бы был реальный факт такого приказа, то СМИ уже бы о нем разнюхали. Или сами военные вышли бы на СМИ и слили этот приказ.

Второе. У военных США, как носителей определенной культуры, есть все-таки система определенных "стопов" – не выполнять преступные приказы в том числе. Да, далеко не у всех. Но есть и многочисленные доказательства, когда военные или представители сектора безопасности и обороны шли против иерархии и организовывали утечки информации, которая фиксировала незаконные действия. Тот же американский разведчик, который, по сути, сдал Дональда Трампа, – тому доказательство. Но не только.

Мне гораздо легче поверить в непрофессионализм операторов системы ПВО Ирана, чем в соответствующую суперсекретную провокацию США против Ирана.

Источник: Mykola Bielieskov / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: США, Иран, Николай Белесков, крушение самолета МАУ в Иране
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