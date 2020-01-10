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Тарас Березовец
Тарас Березовец

Украинский политолог, журналист, глава общественной организации "Фонд национальных стратегий".


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Похоже, российские переговорщики в Омане настоятельно просили Зеленского не говорить, что самолет МАУ сбит иранской ракетой производства РФ

Я все больше склоняюсь к мысли, что отказ признать очевидное в катастрофе с Boeing МАУ и многочасовая неизвестность с тем, где был Зеленский в течение 8 января, прямо взаимосвязаны. Российские ракеты класса "земля – воздух" всегда сопровождаются российскими же специалистами – как техническими, так и военными. Иран – ключевой союзник Путина на Ближнем Востоке. Потому сразу после авиакатастрофы русским было необходимо сделать все, чтобы вывести союзника и себя из-под удара.

Где был Зеленский в эти критические часы и с кем он проводил консультации, и как это связано с прилетом в Оман российского чартера? Вот здесь, по-видимому, и кроется ответ. При любом другом исходе информации от спецслужб наших западных союзников хватило бы на четко заявленную позицию с лихвой. Более того, при прошлой власти уже ночью был бы экстренно созван Совбез ООН. Погиб украинский борт с украинскими гражданами на борту. Погиб в результате попадания иранской ракеты российского производства, обслуживавшийся российскими специалистами.

Почему западные лидеры должны были делать то, что обязан был сделать, но не сделал президент Украины? А не сделал он потому, что выглядит, что его настоятельно просили этого не говорить неназванные российские переговорщики в Омане. И да, имея доказательства иранской и российской причастности, западные спецслужбы не могут быть не в курсе всего происходившего 8 января в Омане. Это для понимания.

Источник: Taras Berezovets / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Украина, Иран, авиакатастрофа, Тарас Березовец, Владимир Зеленский, крушение самолета МАУ в Иране
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