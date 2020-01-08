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Путин и Эрдоган открыли "Турецкий поток"

Во время открытия российского газопровода "Турецкий поток" президент РФ Владимир Путин заявил, что трубопровод был проложен "во враждебной среде". Нити "Турецкого потока" предназначены для турецкого рынка и стран Южной и Юго-Восточной Европы.

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Путин и Эрдоган присутствовали на открытии "Турецкого потока"
Путин и Эрдоган присутствовали на открытии "Турецкого потока"
Фото: ЕРА

Сегодня в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган открыли газопровод "Турецкий поток", соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы. Об этом сообщает РБК.

В ходе церемонии Путин вспомнил о помехах со стороны "некоторых других стран", а трубопровод назвал "беспрецедентным по своим масштабам" и проложенным во "враждебной среде".

Он подчеркнул, что поставки российского газа по "Турецкому потоку" "будут способствовать повышению энергетической безопасности Европы".

Эрдоган заявил, что новый газопровод удовлетворит потребности миллионов человек.

Присутствующий на мероприятии глава "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что запасов газа на ямальских месторождениях компании хватит, чтобы вести поставки в течение следующих 110 лет.

Морской газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток. Первая предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. В ноябре 2018 года "Газпром" завершил строительство морской части газопровода.

В 2016 году тогдашний министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что "Турецкий поток" нужен России, чтобы "обойти Украину и создать газовый хаб на территории Турции, который не будет подпадать под европейские правила".

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложены санкции против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2".

По словам главы НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева, в 2020 году Украина потеряет транзит 15 млрд м³ газа, который будут перекачивать по газопроводу "Турецкий поток".

Теги: Газпром, Владимир Путин, Реджеп Эрдоган, Алексей Миллер, газопровод, Турецкий поток
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