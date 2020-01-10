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Зеленский обсудил с Помпео расследование крушения самолета МАУ

Украина благодарна США за ценную поддержку в расследовании катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", который разбился под Тегераном, заявил украинский президент Владимир Зеленский в разговоре с госсекретарем США Майком Помпео.

Зеленский поговорил с Помпео
Зеленский поговорил с Помпео
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский 10 января провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео. Об этом сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

Зеленский проинформировал Помпео о расследовании катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Помпео высказал соболезнования в связи с трагедией и заявил о готовности США содействовать в проведении расследования.

"Благодарны за ценную поддержку США в расследовании причин катастрофы. Я встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании", – сказал Зеленский.

Также собеседники обсудили будущий визит Помпео в Украину, который состоится в конце января.

Помпео также сообщил о разговоре с Зеленским в Twitter.

"Выражаю глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в результате трагического крушения рейса МАУ. Мы – с Украиной и готовы предложить нашу поддержку и помощь в расследовании", – заявил госсекретарь США.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии. 

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. 

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17

Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. 

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой зенитного комплекса "Тор" российского производства. 

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". По информации американских СМИ, ракет было две.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил версию об иранской ракете, которая сбила самолет украинской авиакомпании.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии значительного количества данных, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух".

В Иране назвали такую версию ложью, отметив, что эта информация – часть "психологических операций США". 

Зеленский сказал, что версия попадания в украинский самолет иранских ракет не исключается, но не является подтвержденной.

Теги: США, Иран, Владимир Зеленский, Майк Помпео, крушение самолета МАУ в Иране
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