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Игорь Эйдман
Игорь Эйдман

Российский социолог.


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Путину бы не нужна была рациональная причина сбить украинский самолет. Если такая возможность подвернулась, почему бы маньяку этого не сделать?

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В случайность не верится.

Путин столько зла сделал Украине, по его приказу пролито столько украинской крови, что когда путинские ближайшие союзники-иранцы неожиданно сбивают украинский самолет, в случайность этого очень сложно поверить.

Как известно, накануне атаки на американские базы Путин встречался в Сирии с иранскими представителями. По всей видимости, они согласовали с российским диктатором предстоящую акцию. Мог такой человек, как Путин, попросить иранцев под шумок сбить украинский самолет? В качестве, что называется, "вишенки к торту", "комплимента ресторана клиенту". Вся его предыдущая жизнедеятельность свидетельствует, что мог.

Зачем? Можно найти разные причины, для чего ему это могло быть нужно: переключить внимание со сбитого российскими военными малазийского Boeing, создать Украине дополнительные проблемы, перевести стрелки на американцев (возможен и такой вариант: предполагалось, что Штаты в отместку за обстрелы своих баз будут атаковать Иран, тогда можно было повесить на них ответственность за сбитый украинский самолет, но атаки не произошло, а иранцы сбили Boeing по инерции – не успели отменить операцию).

Таких вариантов может быть много. Но дело даже не в них. Путину для этого не нужна была какая-то рациональная причина. Как не было у него рациональных мотивов убивать Хангошвили или травить Скрипалей. Анализируя поведение маньяка, не стоит искать причин того или иного его преступления. Ведь для него убивать так же органично, как есть, пить или дышать. Если подвернулась возможность убить (сбить самолет враждебного государства), почему бы маньяку этого не сделать.

PS. В качестве исполнителя заказа мог выступить КСИР, тесно связанный с российской разведкой. На то, что при крушении погибли и граждане Ирана, "стражам", конечно, наплевать, как и чекистам на жизни россиян.

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Иран, Игорь Эйдман, крушение самолета МАУ в Иране
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