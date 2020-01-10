Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Самолет МАУ в Иране, как и МН17 на Донбассе, могли сбить случайно. Ситуации аналогичные – генерал-лейтенант Романенко

Система противовоздушной обороны Ирана находится в круглосуточной боевой готовности – ее выключат только, когда нужно передислоцироваться, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

Романенко: Нужно иметь в виду контекст противостояния США и Ирана
Романенко: Нужно иметь в виду контекст противостояния США и Ирана
Фото: Романенко Игорь / Facebook

Самолет "Международных авиалиний Украина" в Иране, как и малайзийский Boeing рейса MH17 на Донбассе, могли сбить случайно. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

"Нужно иметь в виду контекст противостояния США и Ирана. В последние недели ситуация особенно усугубилась. Это значит, что средства ПВО Ирана находятся в круглосуточной боевой готовности. Эти комплексы выключат разве что на то время, когда нужно передислоцироваться (иначе их могут засечь). И вот люди работают все время – уставшие, с красными глазами. Дежурят, в лучшем случае, по две смены. А то и больше. Их руководство тоже постоянно в стрессе – на них давят. И вот в таком психозе принималось решение о пуске ракет. На это были считанные секунды. К тому же, на индикаторах лишь отметки: грубо говоря, если тоньше – это ракета, если толще – самолет. Они ждали ответа американцев. Если бы была атака крылатыми ракетами – иранцы могли бы из "Тора" по ним стрелять. То же касается и самолетов на высоте до 6 км. Они могли по ним "отработать", – подчеркнул Романенко.

По его словам, в том случае, если бы по самолету попала одна ракета, у него были бы шансы нормально приземлиться. 

"Думаю, самолет МАУ в Иране (как и МН17 на Донбассе), действительно, могли сбить случайно. Ситуации аналогичные. В обоих случаях сказался психоз участников событий. По самолету МАУ, скорее всего, выпустили две ракеты. Если так и произошло, то шансов у него не было. Обломки на месте крушения для пожара не характерны. По крайней мере, это маловероятная версия. А вот на попадание двух ракет похоже. К тому же, на обломках хорошо были видны отверстия. Кстати, даже в случае попадания ракеты самолет может еще какое-то время лететь. И если бы ракета была одна, самолет мог бы даже сесть. По правилам стрельбы "Тора" – по таким целям пускают две ракеты. Вторая, по сути, "добивает". Они могли спровоцировать возгорание. Вероятно, ракеты подорвались возле топливных баков, что и вызвало пожар. Но сам по себе пожар приводит к постепенному отказу систем управления. И раз повреждение такой силы, то это скорее было попадание двух ракет", – отметил Романенко.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии. 

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. 

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17

Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. 

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой зенитного комплекса "Тор" российского производства. 

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". По информации американских СМИ, ракет было две.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил версию об иранской ракете, которая сбила самолет украинской авиакомпании.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии значительного количества данных, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух".

В Иране назвали такую версию ложью, отметив, что эта информация – часть "психологических операций США". 

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что версия попадания в украинский самолет иранских ракет не исключается, но не является подтвержденной.

Теги: Украина, Игорь Романенко, крушение самолета МАУ в Иране
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Гомес выпустила альбом Rare
Гомес выпустила альбом Rare
Умер актер сериала "Американская история ужасов" Хэйнс
Умер актер сериала "Американская история ужасов" Хэйнс
Притула показал, как поет его дочь
Притула показал, как поет его дочь
Госпел-хор исполнит песни из легендарного мультфильма "Король Лев" в Киеве
Госпел-хор исполнит песни из легендарного мультфильма "Король Лев" в Киеве
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS