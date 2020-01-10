Самолет МАУ в Иране, как и МН17 на Донбассе, могли сбить случайно. Ситуации аналогичные – генерал-лейтенант Романенко

Самолет "Международных авиалиний Украина" в Иране, как и малайзийский Boeing рейса MH17 на Донбассе, могли сбить случайно. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

"Нужно иметь в виду контекст противостояния США и Ирана. В последние недели ситуация особенно усугубилась. Это значит, что средства ПВО Ирана находятся в круглосуточной боевой готовности. Эти комплексы выключат разве что на то время, когда нужно передислоцироваться (иначе их могут засечь). И вот люди работают все время – уставшие, с красными глазами. Дежурят, в лучшем случае, по две смены. А то и больше. Их руководство тоже постоянно в стрессе – на них давят. И вот в таком психозе принималось решение о пуске ракет. На это были считанные секунды. К тому же, на индикаторах лишь отметки: грубо говоря, если тоньше – это ракета, если толще – самолет. Они ждали ответа американцев. Если бы была атака крылатыми ракетами – иранцы могли бы из "Тора" по ним стрелять. То же касается и самолетов на высоте до 6 км. Они могли по ним "отработать", – подчеркнул Романенко.

По его словам, в том случае, если бы по самолету попала одна ракета, у него были бы шансы нормально приземлиться.

"Думаю, самолет МАУ в Иране (как и МН17 на Донбассе), действительно, могли сбить случайно. Ситуации аналогичные. В обоих случаях сказался психоз участников событий. По самолету МАУ, скорее всего, выпустили две ракеты. Если так и произошло, то шансов у него не было. Обломки на месте крушения для пожара не характерны. По крайней мере, это маловероятная версия. А вот на попадание двух ракет похоже. К тому же, на обломках хорошо были видны отверстия. Кстати, даже в случае попадания ракеты самолет может еще какое-то время лететь. И если бы ракета была одна, самолет мог бы даже сесть. По правилам стрельбы "Тора" – по таким целям пускают две ракеты. Вторая, по сути, "добивает". Они могли спровоцировать возгорание. Вероятно, ракеты подорвались возле топливных баков, что и вызвало пожар. Но сам по себе пожар приводит к постепенному отказу систем управления. И раз повреждение такой силы, то это скорее было попадание двух ракет", – отметил Романенко.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии.

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой зенитного комплекса "Тор" российского производства.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". По информации американских СМИ, ракет было две.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил версию об иранской ракете, которая сбила самолет украинской авиакомпании.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии значительного количества данных, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух".

В Иране назвали такую версию ложью, отметив, что эта информация – часть "психологических операций США".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что версия попадания в украинский самолет иранских ракет не исключается, но не является подтвержденной.