Пристайко не ответил прямо на вопрос, согласна ли Украина с версией, что самолет МАУ был сбит иранской ракетой

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти будут делать выводы после сбора всей информации о крушении Boeing 737-800 “Международных авиалиний Украины“.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время брифинга 10 января прямо не ответил на вопрос, согласен ли Киев с утверждением западных стран, что самолет “Международных авиалиний“, потерпевший крушение 8 января в пригороде Тегерана, был сбит иранскими ПВО. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы, как страна, которая потеряла свой самолет, свой экипаж, несем ответственность за каждое сказанное слово. Мы не отбрасываем ни одну из версий, не ищем более простого или более дипломатичного пути. Мы сейчас хотим установить истину и для этого мы хотим создать международную коалицию, которая будет заниматься расследованием. В 19.30 я буду говорить со всеми министрами иностранных дел… Я надеюсь, что в рамках этого конферен-колла мы сможем договориться о создании международного механизма, чтобы получить абсроютно справедливое расследование, включая представителей компании Boeing, которая является производителем [самолета], включая представителей французской компании, которая производила двигатели. Когда мы соберем всю информацию, мы будем делать выводы", – сказал министр.

Он добавил, что пока не может разглашать информацию, которую украинской стороне передали Великобритания, США и другие страны.

"Это тайная информация, переданная разведками этих стран", – заявил Пристайко.

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