Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Пристайко не ответил прямо на вопрос, согласна ли Украина с версией, что самолет МАУ был сбит иранской ракетой

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти будут делать выводы после сбора всей информации о крушении Boeing 737-800 “Международных авиалиний Украины“.

Авиакатастрофа произошла 8 января
Авиакатастрофа произошла 8 января
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время брифинга 10 января прямо не ответил на вопрос, согласен ли Киев с утверждением западных стран, что самолет “Международных авиалиний“, потерпевший крушение 8 января в пригороде Тегерана, был сбит иранскими ПВО. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы, как страна, которая потеряла свой самолет, свой экипаж, несем ответственность за каждое сказанное слово. Мы не отбрасываем ни одну из версий, не ищем более простого или более дипломатичного пути. Мы сейчас хотим установить истину и для этого мы хотим создать международную коалицию, которая будет заниматься расследованием. В 19.30 я буду говорить со всеми министрами иностранных дел… Я надеюсь, что в рамках этого конферен-колла мы сможем договориться о создании международного механизма, чтобы получить абсроютно справедливое расследование, включая представителей компании Boeing, которая является производителем [самолета], включая представителей французской компании, которая производила двигатели. Когда мы соберем всю информацию, мы будем делать выводы", – сказал министр.

Он добавил, что пока не может разглашать информацию, которую украинской стороне передали Великобритания, США и другие страны. 

"Это тайная информация, переданная разведками этих стран", – заявил Пристайко.

Новость дополняется...

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Роналду показал мускулистое тело
Роналду показал мускулистое тело
Каминская показала, как Вишняков развлекает ее дочь на отдыхе
Каминская показала, как Вишняков развлекает ее дочь на отдыхе
Гомес выпустила альбом Rare
Гомес выпустила альбом Rare
Умер актер сериала "Американская история ужасов" Хэйнс
Умер актер сериала "Американская история ужасов" Хэйнс
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS