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ПРОИСШЕСТВИЯ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жданов: Версия с "Тором" – очень слабая. Иран допустил наших специалистов на место крушения самолета МАУ. Там не боятся показать обшивку

Если бы в разбившийся в Иране самолет МАУ попала ракета зенитного комплекса "Тор", борт разнесло бы в воздухе, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник запаса Олег Жданов.

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Жданов: Всю политическую выгоду от этой ситуации получают США. А Иран на "вилке", причем оба варианта плохие
Жданов: Всю политическую выгоду от этой ситуации получают США. А Иран на "вилке", причем оба варианта плохие
Фото: Олег Жданов / Facebook

Версия поражения самолета "Международных авиалиний Украины", разбившегося в Иране, ракетой зенитного комплекса "Тор" выглядит крайне слабой, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник запаса Олег Жданов.

"США, Канада и Великобритания всегда были союзниками. И тут они в один голос, выдержав паузу, заявляют, что наш самолет сбит иранской ПВО. Комплекс "Тор" работает точно так же, как и "Бук". Он не попадает в цель, а взрывается рядом с объектом. Там есть система оповещения "свой – чужой". Если комплекс работает в автоматическом режиме, то, получив отметку "свой", цель тут же классифицируется своей. И ракеты на нее не наводятся. Значит, в этом случае комплекс должен был управляться в ручном режиме, без включения системы оповещения. Кстати, в том же "Буке" такой системы нет. И на Донбассе в 2014 году россияне просто не распознали малайзийский Boeing", – подчеркнул Жданов.

По его словам, заряд "Тора" летит на отраженный от самолета сигнал.

"Тор" – это махина весом 34 тонны. Вес заряда – 165 кг. То есть самолет просто разнесло бы в воздухе, он сразу начал бы разваливаться. После попадания такой ракеты он вряд ли смог бы совершать маневры. А мы видели обломанное об дом крыло, идеально целую хвостовую часть, две трети фюзеляжа самолета – целые. Заряд "Тора" летит на отраженный сигнал. Радиолокационная станция светит на самолет и корректирует полет ракеты на него. Я считаю версию с "Тором" очень слабой. Тем более тела были на месте, Иран сходу допустил туда наших специалистов. Значит, там не боятся показать нам листы обшивки", – отметил собеседник.

По его мнению, система управления самолета МАУ выходила из строя постепенно.

"Насколько известно, двигатели не горели. При этом самолет успел развернуться и попытался лечь на обратный курс. А значит, системы управления выходили из строя не одновременно, а постепенно. То есть повреждение было незначительным. Судя по тому, что двигатели целые, использовалась не тепловая система наведения, а контрастная. Ракета распознала в небе металлический фюзеляж. Если заряд переносного зенитно-ракетного комплекса попал снизу в переднюю треть фюзеляжа, то он задел бортовой компьютер. В итоге начала постепенно отказывать система и самолет упал. Такая у меня версия. Всю политическую выгоду от этой ситуации получают США. А Иран на "вилке", причем оба варианта плохие. Если окажется, что самолет сбили они, придется выплатить серьезные компенсации семьям погибших, купить новый самолет и извиниться. А для них это ментально тяжело. Но если пойдут в отказ – значит, они террористы. А санкции против террористического государства поддержат все", – резюмировал Жданов.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии. 

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. 

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17

Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. 

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой зенитного комплекса "Тор" российского производства. 

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". По информации американских СМИ, ракет было две.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил версию об иранской ракете, которая сбила самолет украинской авиакомпании.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии значительного количества данных, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух".

В Иране назвали такую версию ложью, отметив, что эта информация – часть "психологических операций США". 

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что версия попадания в украинский самолет иранских ракет не исключается, но не является подтвержденной.

Теги: США, Украина, Иран, Олег Жданов, крушение самолета МАУ в Иране
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