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Иран 11 января опубликует свою версию крушения самолета МАУ под Тегераном

11 января иранская сторона проведет встречу с иностранными делегациями и рассмотрит предварительный отчет о катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном.

Иран намерен обнародовать свою версию причин катастрофы
Иран намерен обнародовать свою версию причин катастрофы
Фото: EPA

Иран 11 января обнародует свою версию причин катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Об этом агентству Fars News сказал проинформированный источник.

На субботу запланирована встреча с представителями иностранных делегаций, и после рассмотрения предварительного отчета будет обнародована главная версия причин крушения, которую рассматривают в Тегеране.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии. Никто не выжил.

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. 

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17

Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. 

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой зенитного комплекса "Тор" российского производства. 

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две.

В Иране назвали такую версию ложью, отметив, что эта информация – часть "психологических операций США". 

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что версия попадания в украинский самолет иранских ракет не исключается, но не является подтвержденной.

Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения: теракт и попадание ракеты.

Теги: Украина, Иран, МАУ, крушение самолета МАУ в Иране
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