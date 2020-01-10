У НАТО нет причин сомневаться в разведданных, свидетельствующих, что самолет МАУ могла сбить иранская ракета – Столтенберг

Нужно провести тщательное расследование катастрофы украинского самолета в Иране, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

У НАТО нет оснований сомневаться в правдивости разведданных западных стран, свидетельствующих о возможном поражении ракетой самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. Об этом 10 января сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, видео опубликовала пресс-служба Альянса.

"Нет причин не верить данным, которые мы получили от разных стран – союзников НАТО. Они выразили обеспокоенность по поводу информации, указывающей на то, что самолет мог быть сбит иранскими системами противовоздушной обороны", – сказал он.

По словам Столтенберга, именно поэтому нужно провести тщательное расследование катастрофы. Он призвал Иран внести вклад в это расследование.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии.

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой зенитного комплекса "Тор" российского производства.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". По информации американских СМИ, ракет было две.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил версию об иранской ракете, которая сбила самолет украинской авиакомпании.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии значительного количества данных, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух".

В Иране назвали такую версию ложью, отметив, что эта информация – часть "психологических операций США".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что версия попадания в украинский самолет иранских ракет не исключается, но не является подтвержденной.

Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения: теракт и попадание ракеты.