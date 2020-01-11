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В Иране заявили, что черные ящики с самолета МАУ отправят во Францию

Поскольку разбившийся самолет "Международных авиалиний Украины" являлся одной из современных моделей Boeing, у Ирана нет достаточных технических возможностей для расшифровки данных с его черных ящиков, сказал директор иранского Бюро по расследованию и анализу в области безопасности полетов гражданской авиации Хасан Резаифар.

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Катастрофа произошла 8 января
Катастрофа произошла 8 января
Фото: EPA

Бортовые самописцы (черные ящики) с самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит в Иране, отправят во Францию. Об этом сообщил иранскому агентству IRNA директор иранского Бюро по расследованию и анализу в области безопасности полетов гражданской авиации Хасан Резаифар 11 января.

Он сказал, что Иран "использовал все свои возможности" для изучения содержимого черных ящиков, но у страны нет необходимых технологий для декодирования, так как самолет являлся одной из современных моделей Boeing.

Поэтому черные ящики направят для расшифровки во Францию. 

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было двеВ Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Теги: Украина, Иран, Франция, МАУ, крушение самолета МАУ в Иране
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