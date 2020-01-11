В Иране заявили, что черные ящики с самолета МАУ отправят во Францию

Поскольку разбившийся самолет "Международных авиалиний Украины" являлся одной из современных моделей Boeing, у Ирана нет достаточных технических возможностей для расшифровки данных с его черных ящиков, сказал директор иранского Бюро по расследованию и анализу в области безопасности полетов гражданской авиации Хасан Резаифар.

Бортовые самописцы (черные ящики) с самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит в Иране, отправят во Францию. Об этом сообщил иранскому агентству IRNA директор иранского Бюро по расследованию и анализу в области безопасности полетов гражданской авиации Хасан Резаифар 11 января.

Он сказал, что Иран "использовал все свои возможности" для изучения содержимого черных ящиков, но у страны нет необходимых технологий для декодирования, так как самолет являлся одной из современных моделей Boeing.

Поэтому черные ящики направят для расшифровки во Францию.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.