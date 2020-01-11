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Президент МАУ: Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолет не могли стать причиной этой авиакатастрофы

Президент "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне заявил, что у него не было сомнений в невиновности экипажа самолета в крушении лайнера компании в Иране.

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Дыхне: Мы скорбим, и с нами скорбит без приувеличения весь мир
Дыхне: Мы скорбим, и с нами скорбит без приувеличения весь мир
Фото: Євгеній Дихне / Facebook

Президент компании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне заявил, что в МАУ не сомневались в том, что экипаж разбившегося в Иране Boieng не был виновен в трагедии. Так он прокомментировал официально признание вины иранской стороны в крушении украинского лайнера.

"Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолет не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакастрофы. Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет. Для нас это очень важно. Это были наши лучшие ребята и девушки. Лучшие. Мы скорбим, и с нами скорбит без приувеличения весь мир. 167 загубленных человеческих жизней. Девять членов нашего экипажа", – написал Дыхне на своей странице в Facebook. 

https://www.facebook.com/eugenedihne/posts/860445017759395

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии. Никто не выжил.

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. 

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что среди прочих изучалась версия поражения Boeing ракетой зенитного комплекса "Тор" российского производства. 

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две.

В Иране называли такую версию ложью, отметив, что эта информация – часть "психологических операций США". 

11 января генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла незадолго после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе и готовности к открытому расследованию.

Теги: Украина, Иран, МАУ, расследование, крушение самолета МАУ в Иране, Евгений Дыхне
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