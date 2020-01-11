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Рухани о сбитом украинском самолете: Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке

Расследование катастрофы украинского самолета в Иране продолжается, заявил иранский президент Хасан Рухани.

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Рухани: Мои мысли и молитвы адресованы всем скорбящим семьям. Выражаю искренние соболезнования
Рухани: Мои мысли и молитвы адресованы всем скорбящим семьям. Выражаю искренние соболезнования
Фото: EPA

Иран глубоко сожалеет об ошибке, в результате которой был сбит самолет "Международных авиалиний Украины". Об этом в Twitter 11 января написал иранский президент Хасан Рухани.

"Внутреннее расследование вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей", – написал он.

По словам Рухани, расследование продолжается.

"Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке. Мои мысли и молитвы адресованы всем скорбящим семьям. Я выражаю искренние соболезнования", – добавил он.

11 января генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла незадолго после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. В сообщении указано, что украинский лайнер приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии. Никто не выжил.

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. 

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что среди прочих изучалась версия поражения Boeing ракетой зенитного комплекса "Тор" российского производства. 

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две.

В Иране называли такую версию ложью, отметив, что эта информация – часть "психологических операций США". 

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что версия попадания в украинский самолет иранских ракет не исключается, но не является подтвержденной.

Служба безопасности Украины рассматривала две приоритетные версии причин крушения: теракт и попадание ракеты.

Теги: Украина, Иран, МАУ, Хасан Рухани, крушение самолета МАУ в Иране
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