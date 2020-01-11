Lufthansa 10 января прекратила полеты в Иран на 10 дней

Самолеты немецкого авиаперевозчика Lufthansa не будут летать в Иран до 20 января в связи с "неопределенной ситуацией с безопасностью".

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa 10 января отменил рейсы в Иран на 10 дней. Об этом сообщила пресс-служба компании, пишет Zeit Online.

Lufthansa и ее дочерние компании не будут летать в Иран до 20 января "из-за неопределенной ситуации с безопасностью".

8 января Lufthansa объявляла о приостановке полетов в Иран, но согласно данным сайта Flightradar24, 9 января самолет Lufthansa рейса LH600 вылетел из Франкфурта в Тегеран в 17.54, а через некоторое время, перед тем, как оставить воздушное пространство Румынии, развернулся обратно в сторону Франкфурта. Примерно в это время в СМИ опубликовали информацию, что самолет "Международных авиалиний Украины" под Тегераном могла сбить иранская ракета.

Скриншот: eurointegration.com.ua

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране называли такую версию ложью, отметив, что эта информация – часть "психологических операций США".

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе и готовности к открытому расследованию.