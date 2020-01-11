Канада сообщила о создании международной координационной группы для родственников жертв катастрофы самолета МАУ

Международную группу по координации и реагированию для семей жертв катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране возглавил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Семьи жертв авиакатастрофы должны получить ответы, которых они заслуживают, заявили в правительстве Канады Фото: EPA

Канада объявила о создании международной группы по координации и реагированию для семей жертв катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. Об этом 10 января сообщила пресс-служба канадского правительства.

Группу возглавил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

10 января члены группы, в которую вошли также Украина, Афганистан, Швеция и Великобритания, провели телефонную конференцию.

"Все участвующие страны согласны с необходимостью полного и прозрачного расследования причин катастрофы, чтобы семьи и близкие могли получить ответы, которых они заслуживают. В ближайшие дни и недели они будут продолжать оставаться в тесном контакте и сотрудничать. Они будут продолжать вести переговоры с другими международными партнерами", – говорится в сообщении.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране.