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Канада сообщила о создании международной координационной группы для родственников жертв катастрофы самолета МАУ

Международную группу по координации и реагированию для семей жертв катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране возглавил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

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Семьи жертв авиакатастрофы должны получить ответы, которых они заслуживают, заявили в правительстве Канады
Семьи жертв авиакатастрофы должны получить ответы, которых они заслуживают, заявили в правительстве Канады
Фото: EPA

Канада объявила о создании международной группы по координации и реагированию для семей жертв катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. Об этом 10 января сообщила пресс-служба канадского правительства.

Группу возглавил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

10 января члены группы, в которую вошли также Украина, Афганистан, Швеция и Великобритания, провели телефонную конференцию.

"Все участвующие страны согласны с необходимостью полного и прозрачного расследования причин катастрофы, чтобы семьи и близкие могли получить ответы, которых они заслуживают. В ближайшие дни и недели они будут продолжать оставаться в тесном контакте и сотрудничать. Они будут продолжать вести переговоры с другими международными партнерами", – говорится в сообщении.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было двеВ Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране.

Теги: Украина, Иран, Великобритания, Афганистан, Швеция, Франсуа-Филипп Шампань, крушение самолета МАУ в Иране
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