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МВД Украины передало Ирану ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе

Украина ждет от иранской стороны идентификации тел погибших в катастрофе украинского лайнера вблизи Тегерана и возвращения их в Киев, заявили в Министерстве внутренних дел Украины.

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Фото: ЕРА

Эксперты Министерства внутренних дел и следователи Национальной полиции собрали ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе вблизи Тегерана и отправили их в Иран. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Электронная ДНК-формула была направлена нашим экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране, сегодня утром", – говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что ждут от иранской стороны идентификации тел и возвращения их в Киев.

В ведомстве добавили, что 15 спасателей, четыре следователя и три эксперта МВД помогают иранским коллегам расследовать причины катастрофы украинского Boeing 737-800.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было двеВ Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Черные ящики с самолета иранские власти решили отправить во Францию.

Теги: Украина, Иран, самолет, авиакатастрофа, ДНК, катастрофа, расследование, крушение самолета МАУ в Иране
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