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Джонсон назвал признание Ирана в причастности к крушению самолета МАУ важным первым шагом

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Лондон будет тесно сотрудничать с Канадой, Украиной и другими международными партнерами для обеспечения расследования авиакатастрофы в Иране.

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Джонсон напомнил о важности снижения напряженности на Ближнем Востоке
Джонсон напомнил о важности снижения напряженности на Ближнем Востоке
Фото: ЕРА

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что признание Ираном того, что самолет авиакомпании МАУ был сбит по ошибке военными, является важным первым шагом. Заявление политика 11 января было опубликовано на сайте правительства Великобритании.

"Это будет невероятно трудное время для всех тех семей, которые потеряли близких в таких трагических обстоятельствах. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы поддержать семьи четырех британских жертв, и обеспечим, чтобы они получили ответы, которые они заслуживают", – подчеркнул Джонсон.

По его словам, на данный момент главным является независимое международное расследование и возвращение тел погибших в родные страны. Джонсон отметил, что Великобритания будет сотрудничать с Канадой, Украиной и другими международными партнерами, чьи граждане пострадали в результате авиакатастрофы.

Политик добавил, что авария усилила важность снижения напряженности на Ближнем Востоке.

"Мы все очень четко видим, что дальнейшие конфликты приведут только к еще большим потерям и трагедии. Крайне важно, чтобы все лидеры теперь шли дипломатическим путем вперед", – заявил Джонсон.

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР.

11 января Офис генпрокурора Украины изменил квалификацию преступления в рамках расследования гибели людей во время авиакатастрофы.

Теги: Украина, Великобритания, Канада, авиакатастрофа, правительство, МАУ, катастрофа, Борис Джонсон, трагедия
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