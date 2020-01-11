Сбили наш самолет. Давайте исследуем, кто больше заврался в этой ужасной ситуации. И кто был слишком "осторожный" в своих оценках

"После того как иранские власти признали, что сбили наш самолет, давайте углубимся в изучение того, что и почему не сделала сама Украина, чтобы предупредить эту трагедию. Ответ якобы прост и очевиден: нужно было отменить рейсы в Иран. Но этого мало. Нужно пересмотреть все уже существующие государственные регуляторы подобных ситуаций и, главное, выработать дополнительные инструкции или даже законы. И не только для транспортных и безопасности ведомств. И в том числе в секторе государственно-частного партнерства.

Это можно будет сделать и в рамках этого расследования. Но оно будет длительным. Поэтому я думаю, стоило бы уже сейчас создать небольшую, но высокого экспертного уровня государственную комиссию для изучения и существенной модернизации этих государственных регуляторов безопасности наших граждан на всех видах транспортных коммуникаций и особенно тех, которые выходят за пределы Украины. То есть не только авиации. Ведь многочисленные трагедии с нашими гражданами за рубежом были не только в авиации. Экспертов для такой непростой работы пока достаточно.

Кроме этого, давайте также подробно исследуем, кто больше заврался в этой ужасной ситуации. И просто врал. И кто был слишком "осторожный" в своих оценках. Это также будет нужно и не только для выводов комиссии.

А что касается дальнейшего расследования на основе признания Ираном сбивания нашего самолета, то не нужно расслабляться. Впереди еще очень много непростой работы. Но об этом отдельно.

Источник: Yevgenij Marchuk / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора