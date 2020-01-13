Президент МАУ: Версия теракта еще продолжает отрабатываться

Пока нет документальных подтверждений заявлению иранской стороны об ответственности за крушение украинского самолета под Тегераном, заявил президент компании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне.

Дыхне: Тому, что Иран сегодня сообщил, у нас еще нет документального подтверждения Фото: Євгеній Дихне / Facebook

Версия теракта на борту самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране пока не исключается следствием, заявил 11 января на брифинге президент МАУ Евгений Дыхне. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Тому, что Иран сегодня сообщил, у нас еще нет документального подтверждения. Версия возможного террористического акта еще продолжает отрабатываться правоохранительными органами, и мы с ними встречаемся, даем соответствующую информацию, показания, что как происходило, какие пассажиры, когда откуда летели, когда прилетели с нами или не с нами в Тегеран, почему не явились на борт – всю информацию, которая у нас есть, мы отдали правоохранительным органам. Если эта версия (о теракте. – "ГОРДОН") не будет принята как несостоявшаяся, эта информация наверняка будет доступна", – сказал Дыхне.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

Служба безопасности Украины заявляла, что рассматривает две версии причин катастрофы – теракт и попадание ракеты.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране.

Ответственность за крушение самолета взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции.