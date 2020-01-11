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Обнародованы фото деталей разбившегося в Иране самолета МАУ, пробитых поражающими элементами ракеты. Фоторепортаж

Сегодня 13.35
Офис президента Украины обнародовал фото деталей корпуса самолета Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", пробитых поражающими элементами российской ракеты 9М330 ЗРК "Тор". Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов пояснил, что украинские эксперты обнаружили доказательства поражения ракетой носовой части фюзеляжа самолета. "Цельные фрагменты нижней передней части фюзеляжа найти пока не удалось – очевидно, именно сюда пришлось попадание ракеты. От кабины пилотов уцелела верхняя часть – она была пробита поражающими элементами изнутри кабины, что указывает на взрыв снизу. Также обнаружен паспорт гражданина Канады, с пробоинами, также схожими на поражающие элементы. Кабина горела изнутри, следы пожара имеются на внутренней поверхности деталей", – написал Бутусов на своей странице в Facebook. По его словам, работа украинских экспертов продолжается. Сегодня найдены новые детали, пробитые боевыми элементами.
Теги: Украина, самолет, МАУ, Юрий Бутусов, ракета, Офис президента Украины, крушение самолета МАУ в Иране
 

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