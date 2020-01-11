МАУ не получали предупреждений об опасности на момент вылетов самолета из Борисполя в Иран и обратно – Дыхне

Президент компании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне заявил, что перевозчик не получал уведомлений об опасности в Иране. Вице-президент МАУ Игорь Сосновский высказал мнение, что Тегеран должен был закрыть аэропорт, если решил "поиграть в войну".

На момент вылета самолета "Международных авиалиний Украины" из аэропорта в Тегеране не было никаких предупреждений об опасности. Об этом на брифинге 11 января сказал президент МАУ Евгений Дыхне, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Вы должны понимать, как это работает... Гражданские воздушные суда выполняют полеты на основании разрешений двух стран: страны, в которую авиакомпания выполняет полет и пространство которой нормативно управляется государственными органами, авиаслужбами, и той страны, под флагом которой авиакомпания выполняет полет. На момент вылета из аэропорта Борисполь никакой информации о возможных угрозах у авиакомпании не было. На момент вылета из аэропорта Тегерана абсолютно точно так же никакой информации у авиакомпании не было и никаких решений со стороны ответственных администраций не было нам доведено", – сказал он.

Дихне отметил, что во время конфликта между Индией и Пакистаном пакистанская администрация выдала NOTAM (оповещение пилотов о возможной опасности) о прекращении полетов в их воздушном пространстве и все авиакомпании мира выполняли это требование.

"Есть абсолютно утвержденные международные нормы поведения в области гражданской авиации", – добавил Дихне.

Вице-президент МАУ по летной работе Игорь Сосновский на брифинге заявил, что Иран должен был закрыть воздушное пространство.

"Это абсолютная безответственность. Если вы играете в войну, то играйте, сколько хотите. Но вокруг нормальные люди, которых надо было беречь. Если они куда-то откуда-то стреляют, они обязаны были закрыть аэропорт. Обязаны! И стреляйте, сколько хотите", – заявил он.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране.

Ответственность за крушение самолета взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции.