Зеленский и Макрон договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке черных ящиков разбившегося самолета МАУ

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили расследование крушения украинского самолета в Иране и выполнение договоренностей саммита "Нормандской четверки" в декабре 2019 года в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном сотрудничество в проведении расследования катастрофы украинского самолета в Иране. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Поддержка вашего государства очень важна для нас в это трагическое время. Благодарен за готовность Франции помочь нам в проведении расследования", – заявил Зеленский.

Собеседники отметили, что быстрое установление истины стало результатом "четкой работы" украинской экспертной группы в Иране и консолидированной поддержки со стороны международных партнеров.

"Главы государств договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке черных ящиков сбитого самолета. Эммануэль Макрон пообещал способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении. Он сообщил, что Франция уже начала формальную процедуру начала соответствующего международного расследования в Международной организации гражданской авиации", – говорится в сообщении пресс-службы.

Стороны также обсудили дальнейшие шаги в исполнении договоренностей, достигнутых в рамках саммита в нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже, а также договорились о трехстороннем телефонном звонке в формате Украина – Франция – Германия в ближайшее время.

В Офисе президента добавили, что Зеленский пригласил Макрона в Украину.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Стороны анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране.

Ответственность за крушение самолета взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции.