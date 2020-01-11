Климкин и Зеркаль рассказали, какими должны быть действия украинской стороны после признания Ираном вины в крушении самолета МАУ

Украинская сторона не должна соглашаться на любые формулировки Ирана о том, что украинский самолет вблизи Тегерана сбили по ошибке, а дать выписать юристам четкую понятную позицию, кроме того, Украина должна требовать от Ирана переговоров с ним относительно этих нарушений международного права и правовых последствий, заявили бывшие руководители Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин и Елена Зеркаль.

Климкин: Никто в западных СМИ не понимает, для чего была катавасия с версиями, когда все вменяемые технические специалисты говорили, что скрыть сбивание самолета невозможно Фото: Pavlo Klimkin / Facebook

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook высказал свое мнение по поводу дальнейших действий украинской стороны после признания Ираном ответственности за сбитый украинский самолет.

"Не соглашаться на любые формулировки типа "по ошибке", а дать выписать юристам четкую понятную позицию. Это будет важно для всего: от пространства для внешнеполитического маневра к урегулированию вопросов компенсаций. Провести разбор "коммуникационных" полетов. Все без исключения иностранные журналисты обращают внимание на свое впечатление, что с Украиной в реальном времени не делились имеющимися данными, их нужно было просить, встречаться лично [президенту Украины] Владимиру Зеленскому с представителями посольств и еще много деталей. Их выводы очевидны. Чем быстрее удастся (если удастся!) перебить эту волну, тем лучше. Так же никто в западных СМИ не понимает, для чего была катавасия с версиями, когда все вменяемые технические специалисты говорили, что скрыть сбивание самолета невозможно. То есть разбор полетов здесь необходим", – отметил Климкин.

По его мнение, опыт трагедий МН17 и PS752 дает Украине политическую и моральную возможность поставить вопрос об изменении процедур оценки риска полетов гражданской авиации и показать лидерство в этом процессе.

"И один очень простой вывод: очевидно, что этот год будет очень сложным и трагедия с самолетом не будет последним кризисом. Без желания и опыта всех, кому небезразлична Украина, их не преодолеть", – подчеркнул экс-глава МИД.

В своем Twitter Климкин добавил, что, если подтвердится, что Корпус стражей исламской революции действительно предлагал закрыть воздушное пространство, но этого не было сделано, этот факт может стать еще одним аргументом против "случайности сбивания" PS752.

Якщо підтвердиться, що КСІР пропонував закрити повітряний простір, але цього не було зроблено, то це ще один аргумент проти "випадковості" збиття PS752, щонайменше в юридичному сенсі — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 11, 2020

Бывший замминистра иностранных дел Елена Зеркаль также пояснила, как должны сейчас вести себя украинские власти.

"Учитывая не слишком корректные заявления и отсутствие полноценной реакции на заявление Ирана, хочу объяснить алгоритм последующих действий Украины, как это предусмотрено международным правом. Иран нарушил несколько обязательств, предусмотренных международным правом. Эти нарушения международного права являются международными противоправными действиями, за которые Иран несет ответственность. Эта ответственность порождает правовые последствия для Ирана, который должен: а) полностью принять на себя ответственность за международные противоправные действия; б) прекратить эти действия немедленно; в) предоставить Украине соответствующие гарантии и гарантии неповторимости этих международных противоправных действий; г) обеспечить Украине полную компенсацию за вред, причиненный этими международно-противоправными действиями", – написала Зеркаль в Facebook.

Она добавила, что Украина должна требовать от Ирана переговоров с ним относительно этих нарушений международного права и правовых последствий.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране.

Ответственность за крушение самолета взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции.