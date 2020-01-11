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Виктор Шендерович
Виктор Шендерович

Российский писатель, публицист, колумнист издания "ГОРДОН".


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Аятоллы признали ответственность Ирана за гибель самолета, сбитого по ошибке. Наши виляют и врут шестой год

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Через несколько суток после трагедии в аэропорту Тегерана аятоллы признали ответственность Ирана за гибель пассажирского самолета, сбитого по ошибке.

Наши виляют и врут шестой год – и в этом ясно проявляется разница между преступным идеологическим режимом и мелкой шпаной.

Не то чтобы те были лучше, упаси боже! Не то чтобы менее опасны – о, нет. Даже, пожалуй, наоборот. Просто – почувствуйте разницу – над аятоллами (в их измененном сознании) есть аллах, позволяющий рассматривать гибель невинных людей в рамках божественного промысла и их собственной, несмотря ни на что, несгибаемой правоты.

А над Путиным и Ко вместо зеленого (или любого другого) знамени развевается – невидимо, но вполне ощутимо – их вечный слоган: "Умри сегодня ты, а я завтра". Отсюда и это вечное "гы-гы" и "а вы докажите"... А когда докажут и припрут к стенке – угрюмый фак в ответ. Шпана-то с ядерным оружием, хрен возьмешь...

У Ирана ядерного оружия нет. И с учетом массовой тамошней готовности очистить землю от неверных, пожалуй, хорошо, что нет. Плохо, что оно есть у нас, потому что любая шпана рано или поздно заигрывается от долгой безнаказанности.

А измененное сознание – вопрос времени.

Если что, можно обойтись и без гурий.

Источник: Виктор Шендерович / Facebook

Теги: Россия, Иран, Виктор Шендерович, крушение самолета МАУ в Иране
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