Иран признался в причастности к крушению борта МАУ, потому что об этом уже знали в Украине – Данилов

По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, о том, что самолет МАУ в Иране сбили ракетой, в Киеве знали еще до того, как об этом публично сообщили международные партнеры.

Данилов: Когда говорят, что Украина виновна в тех событиях, нам это не нравится Фото: rnbo.gov.ua

Иран признался, что его военные сбили самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ), потому что об этом узнала украинская сторона. Об этом 11 января заявил ВВС секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По его словам, доказательства, что борт МАУ был сбит ракетой, обнаружили украинские специалисты, которые прибыли в Иран для участия в расследовании авиакатастрофы. Он подчеркнул, что среди них были те, кто имел опыт расследования авиакатастрофы рейса МН17 в Донецкой области в 2014 году.

"Специалисты нашли доказательства того, что это была ракета. С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купили иранские власти, и знаем, у кого ее купили. ...Мы понимаем, почему Иран изменил позицию: они не рассчитывали, как будут действовать наши специалисты. Это была наша задача перед нашими гражданами, передо всем миром, ведь когда говорят, что Украина виновна в тех событиях, нам это не нравится", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что в Украине знали о ракете еще до того, как эту информацию "начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран".

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР.