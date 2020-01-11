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Иран признался в причастности к крушению борта МАУ, потому что об этом уже знали в Украине – Данилов

По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, о том, что самолет МАУ в Иране сбили ракетой, в Киеве знали еще до того, как об этом публично сообщили международные партнеры.

Данилов: Когда говорят, что Украина виновна в тех событиях, нам это не нравится
Данилов: Когда говорят, что Украина виновна в тех событиях, нам это не нравится
Фото: rnbo.gov.ua

Иран признался, что его военные сбили самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ), потому что об этом узнала украинская сторона. Об этом 11 января заявил ВВС секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По его словам, доказательства, что борт МАУ был сбит ракетой, обнаружили украинские специалисты, которые прибыли в Иран для участия в расследовании авиакатастрофы. Он подчеркнул, что среди них были те, кто имел опыт расследования авиакатастрофы рейса МН17 в Донецкой области в 2014 году.

"Специалисты нашли доказательства того, что это была ракета. С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купили иранские власти, и знаем, у кого ее купили. ...Мы понимаем, почему Иран изменил позицию: они не рассчитывали, как будут действовать наши специалисты. Это была наша задача перед нашими гражданами, передо всем миром, ведь когда говорят, что Украина виновна в тех событиях, нам это не нравится", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что в Украине знали о ракете еще до того, как эту информацию "начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран".

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было двеВ Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР.

Теги: Украина, Иран, самолет, авиакатастрофа, СНБО, МАУ, Алексей Данилов, крушение самолета МАУ в Иране
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