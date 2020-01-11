Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Если не разобраться, все ли сделали госучреждения Украины в истории с авиакатастрофой в Иране, это может повториться – Смешко

Экс-глава СБУ Игорь Смешко считает, что высшее руководство Украины было "расслаблено" в истории с противостоянием Ирана и США, когда "мир ожидал Третьей мировой войны".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Смешко считает, что украинские власти проявили "определенную расслабленность"
Смешко считает, что украинские власти проявили "определенную расслабленность"
Фото: Політична партія "Сила і Честь" / Facebook

Если в Украине не разберутся, что сделали органы власти для недопущения крушения в Иране самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ), подобная трагедия может случиться снова.

Об этом бывший начальник Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины и бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил 10 января в эфире "Радио НВ".

"Если сейчас не пройти по всем шагам этого маршрута и не дать ответ, а все ли сделали соответствующие правительственные учреждения для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан за рубежом, это может повториться вновь", – сказал он.

Экс-глава СБУ считает, что высшее руководство страны проявило "определенную расслабленность", когда после обострения отношений Ирана и США "мир ожидал начала Третьей мировой войны".

"Иран не мог не ответить (на убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. – "ГОРДОН"). Почему тогда наши соответствующие органы, которые должны отслеживать эти события (прежде всего разведывательные органы, Совет национальной безопасности и обороны, его аппарат и комитет по вопросам разведки), не дали рекомендации? А если дали, не давали ли они в том числе президенту, правительству и о том, чтобы временно прекратить полеты в театр возможных военных действий?" – заявил Смешко.

В ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке был убит командир элитного подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "Аль-Кудс" генерал-майор Касем Сулеймани.

Президент США пригрозил, что если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране "из совершенно нового, прекрасного вооружения".

В ночь на 8 января КСИР сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой были выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Через несколько часов после этого пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было двеВ Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов КСИР и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Ответственность за крушение самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Теги: Украина, Иран, самолет, авиакатастрофа, Игорь Смешко, МАУ, крушение, Тегеран, расследование, крушение самолета МАУ в Иране
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Роналду показал мускулистое тело
Роналду показал мускулистое тело
Каминская показала, как Вишняков развлекает ее дочь на отдыхе
Каминская показала, как Вишняков развлекает ее дочь на отдыхе
Гомес выпустила альбом Rare
Гомес выпустила альбом Rare
Умер актер сериала "Американская история ужасов" Хэйнс
Умер актер сериала "Американская история ужасов" Хэйнс
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS