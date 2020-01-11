Если не разобраться, все ли сделали госучреждения Украины в истории с авиакатастрофой в Иране, это может повториться – Смешко

Экс-глава СБУ Игорь Смешко считает, что высшее руководство Украины было "расслаблено" в истории с противостоянием Ирана и США, когда "мир ожидал Третьей мировой войны".

Если в Украине не разберутся, что сделали органы власти для недопущения крушения в Иране самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ), подобная трагедия может случиться снова.

Об этом бывший начальник Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины и бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил 10 января в эфире "Радио НВ".

"Если сейчас не пройти по всем шагам этого маршрута и не дать ответ, а все ли сделали соответствующие правительственные учреждения для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан за рубежом, это может повториться вновь", – сказал он.

Экс-глава СБУ считает, что высшее руководство страны проявило "определенную расслабленность", когда после обострения отношений Ирана и США "мир ожидал начала Третьей мировой войны".

"Иран не мог не ответить (на убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. – "ГОРДОН"). Почему тогда наши соответствующие органы, которые должны отслеживать эти события (прежде всего разведывательные органы, Совет национальной безопасности и обороны, его аппарат и комитет по вопросам разведки), не дали рекомендации? А если дали, не давали ли они в том числе президенту, правительству и о том, чтобы временно прекратить полеты в театр возможных военных действий?" – заявил Смешко.

В ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке был убит командир элитного подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "Аль-Кудс" генерал-майор Касем Сулеймани.

Президент США пригрозил, что если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране "из совершенно нового, прекрасного вооружения".

В ночь на 8 января КСИР сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой были выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Через несколько часов после этого пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов КСИР и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Ответственность за крушение самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции.