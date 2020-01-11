Зеленский заявил Рухани, что тела погибших в авиакатастрофе в Иране важно вернуть в Украину до 19 января

Президент Ирана Хасан Рухани пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что поручит ускорить репатриацию тел украинцев, погибших в авиакатастрофе борта МАУ в Иране.

Зеленский (на фото) объяснил Рухани, что с погибшими должны попрощаться Фото: ЕРА

Останки украинцев, погибших во время авиакатастрофы в Иране борта "Международных авиалиний Украины", важно вернуть на следующей неделе. Об этом 11 января в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает его сайт.

"Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе – до 19 января – тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться", – сказал глава Украинского государства.

В его пресс-службе отметили, что "Рухани заверил, что уже сегодня ночью даст соответствующие поручения, чтобы репатриация тел состоялась как можно быстрее".

В Офисе президента Украины уведомили также, что иранская сторона соглашается на компенсации. Для этого Министерство иностранных дел Украины "немедленно направит Ирану ноту с четким перечнем всех последующих шагов, в том числе юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций".

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР.