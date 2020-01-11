Зеленский обратился к украинцам после признания Ирана в причастности к авиакатастрофе. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам по поводу ситуации с украинским самолетом Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины". Видео опубликовала пресс-служба Офиса президента. В своем обращении глава государства рассказал о действиях украинских властей после авиакатастрофы, которая произошла 8 января. 11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке.
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