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Зеленский обратился к украинцам после признания Ирана в причастности к авиакатастрофе. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам по поводу ситуации с украинским самолетом Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины". Видео опубликовала пресс-служба Офиса президента. В своем обращении глава государства рассказал о действиях украинских властей после авиакатастрофы, которая произошла 8 января. 11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке.

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Зеленский обратился к украинцам по поводу ситуации с самолетом, который разбился в Иране
Зеленский обратился к украинцам по поводу ситуации с самолетом, который разбился в Иране
Фото: ЕРА
видео

Видео: Офіс Президента України / YouTube
Теги: Украина, Иран, авиакатастрофа, Владимир Зеленский, трансляция
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