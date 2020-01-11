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Авиакатастрофа в Иране. Офис генпрокурора изменил квалификацию преступления

Авиакатастрофу самолета рейса PS752 компании МАУ квалифицировали как убийство двух и более человек, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Авиакатастрофа произошла 8 января
Авиакатастрофа произошла 8 января
Фото: ЕРА

Офис генпрокурора изменил квалификацию преступления в рамках расследования гибели людей во время авиакатастрофы самолета рейса PS752 компании МАУ в Иране. Об этом 11 января сообщила пресс-служба ведомства.

"Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более человек и уничтожение самолета", – говорится в заявлении.

Квалификацию изменили по результатам анализа данных, полученных от международных партнеров, украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии. Также учитывалось то, что Иран признался в причастности к крушению самолета.

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР.

Теги: Иран, убийство, самолет, авиакатастрофа, МАУ, катастрофа, следствие, преступление, Офис генпрокурора
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