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Трамп заявил, что Сулеймани собирался напасть на четыре американских посольства

По словам президента США Дональда Трампа, авиаудар американцев, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани, был вызван "неминуемой угрозой" со стороны Ирана.

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Трамп заявил, что авиаудар США был вызван угрозой со стороны Ирана
Трамп заявил, что авиаудар США был вызван угрозой со стороны Ирана
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп 10 января в интервью Fox News заявил, что иранский генерал Касем Сулеймани, убитый в результате авиаудара американцев, планировал нападения на четыре посольства США.

Американский президент отметил, что в планах Сулеймани была атака на посольство в Багдаде, однако касательно местонахождения других дипломатических представительств Трамп не уточнял.

Американский лидер заявил, что причиной авиаудара США была "неминуемая угроза" со стороны Ирана.

7 января советник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен сообщал, что Сулеймани планировал нападения на американские объекты с целью убийства военных и дипломатов США.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Сулеймани.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган сообщил, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп. Он пригрозил, что если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране "из совершенно нового, прекрасного вооружения".

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад в Ираке, которую используют американские войска. Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани".

Позже в Пентагоне сообщили, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Теги: США, Иран, террористы, нападение, угрозы, Багдад, Дональд Трамп, Касем Сулеймани
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