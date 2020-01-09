США готовы без предварительных условий участвовать в переговорах с Ираном – поспред США при ООН

В письме поспреда США при ООН Келли Крафт к Совету безопасности ООН говорится, что убийство командира элитного подразделения КСИР "Аль-Кудс" генерал-майора Касема Сулеймани было совершено в качестве самообороны. Сейчас США готовы к переговорам с Ираном.

Крафт: США готовы участвовать в переговорах с Ираном с целью предотвращения дальнейшей угрозы миру и безопасности Фото: ЕРА

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани было самообороной, американское руководство действовало в соответствии со своими обязательствами по защите граждан и интересов США. Об этом говорится в письме постпреда США при ООН Келли Крафт к Совету безопасности, пишет Reuters.

В документе от 8 января говорится, что Соединенные Штаты готовы "без каких-либо предварительных условий" участвовать в переговорах с Ираном с целью предотвращения дальнейшей угрозы миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Багдад получил официальное устное сообщение от Ирана о предстоящих ракетных ударах по американским военным базам в Ираке.

После атаки на американские военные базы в Ираке иранский Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удар по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах и по Хайфе в Израиле.

Действия Ирана были ответом на убийство командира элитного подразделения КСИР "Аль-Кудс" генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган заявлял, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

Президент США пригрозил, что если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране "из совершенно нового, прекрасного вооружения".

8 января Трамп заявил, что США введут новые санкции против Ирана. Он отметил, что во время атак на американские базы в Ираке военные не пострадали.