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Расшифровку черных ящиков сбитого самолета МАУ проведут в Украине

Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации примет участие в работе по расшифровке бортовых самописцев Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины".

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Авиакатастрофа произошла 8 января
Авиакатастрофа произошла 8 января
Фото: ЕРА

Расшифровку черных ящиков сбитого самолета МАУ Boeing 737-800 рейса PS752 проведут в Украине. Об этом 11 января сообщило французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации в Twitter.

В технических работах примет участие французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, о чем ведомство подтвердило в публикации.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране.

Ответственность за крушение самолета взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции.

Теги: Украина, авиакатастрофа, МАУ, расследование
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