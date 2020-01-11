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Зеленский о крушении самолета МАУ: Могу пошагово рассказать о действиях украинской власти

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ради выяснения правды о катастрофе борта МАУ в Иране украинская власть работала "системно, без истерик".

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Зеленский: Мы отправили в Тегеран лучших специалистов нашей страны
Зеленский: Мы отправили в Тегеран лучших специалистов нашей страны
Фото: president.gov.ua

Сразу после крушения самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в Иране украинские власти начали разбираться в ситуации. Об этом 11 января заявил в обращении к украинцам президент страны Владимир Зеленский, стенограмму его выступления приводит сайт президента.

"Сейчас я хочу и, наконец, могу подробно, пошагово рассказать обо всех действиях украинской власти, начиная с трагического утра 8 января. Сразу после авиакатастрофы создан и начал работать оперативный штаб при СНБО (Совет национальной безопасности и обороны. – "ГОРДОН") Украины. На место происшествия, в аэропорт имени имама Хомейни, прибыли посол и консул Украины в Иране. Состоялось внеочередное заседание правительства, на котором принято решение о создании и отправке в Иран поисково-спасательной группы", – сказал он.

Президент подчеркнул, что в Тегеран отправились "45 экспертов из Государственной авиационной службы, Национального бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, представители СНБО, Службы безопасности Украины, ГСЧС, Министерства обороны, Министерства иностранных дел и представители компании МАУ".

"Мы отправили в Тегеран лучших специалистов нашей страны с большим опытом экспертиз. Офис генерального прокурора Украины обратился к Ирану, Канаде, Швеции и Великобритании с предложением о создании международной следственной группы. 9 января в 3.30 наша поисково-спасательная группа прибыла в Тегеран и через два часа начала работу на месте катастрофы", – объяснил Зеленский.

После разговора Зеленского с президентом Ирана Хасаном Рухани украинские специалисты "получили доступ к фрагментам самолета, черным ящикам, записям радаров и диспетчеров из центра управления полетами".

"Утром 9 января секретарь СНБО Украины [Алексей Данилов] озвучил четыре основные версии, в том числе о возможности сбивания украинского самолета ракетой. Для идентификации тел погибших были очень быстро собраны образцы ДНК их родственников. В частности, бортпроводницы, родственники которой находились на временно оккупированной территории. Я провел рабочие консультации с нашими международными партнерами – премьер-министрами Канады, Швеции, Великобритании, президентами Ирана и Афганистана – и подчеркнул необходимость совместных действий для расследования обстоятельств этой трагедии", – рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что после появления заявлений лидеров США, Канады и Великобритании о том, что самолет МАУ могла сбить ракета, Украина призвала "предоставить данные, которые подтвердили бы эту версию".

"Мы работали системно, без истерик, ради одного – достижения результата, а именно выяснения правды относительно обстоятельств авиакатастрофы. 10 января у меня состоялся разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео и встреча с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, которая передала мне важную и полезную информацию для расследования. Также важную информацию передала посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мелинда Симмонс", – отметил президент Украины.

Обращение Зеленского появилось после его телефонного разговора с Рухани. Общение прошло по инициативе иранской стороны.

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было двеВ Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР.

Теги: Украина, Иран, ГСЧС, самолет, авиакатастрофа, СНБО, ДНК, МАУ, расследование, Владимир Зеленский, Мелинда Симмонс, крушение самолета МАУ в Иране
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