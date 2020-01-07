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Курц во второй раз стал канцлером Австрии

Сегодня президент Австрии Александр Ван дер Беллен привел к присяге новое правительство канцлера Себастьяна Курца. Впервые в его состав вошли представители партии "Зеленые".

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В состав правительства впервые вошли "Зеленые"
В состав правительства впервые вошли "Зеленые"
Фото: ЕРА

Себастьян Курц во второй раз стал канцлером Австрии. Об этом сообщает издание Wiener Zeitung.

1 января Курц сообщил, что возглавляемая им Австрийская народная партия и партия "Зеленые" впервые в истории страны договорились о создании коалиции для формирования правительства.

Издание пишет, что это правительство имеет наименьшую поддержку в парламенте Австрии.

Сегодня правительство Курца привел к присяге президент страны Александр Ван дер Беллен, пишет Wiener Zeitung.

Президент перед этим освободил от обязанностей правительство переходного периода во главе с Бригитте Бирляйн и поблагодарил его членов за работу.

Курц был канцлером Австрии с 2017 года. В мае 2019-го он подал в отставку на фоне коррупционного скандала с участием вице-канцлера, лидера австрийской Партии свободы Хайнца-Кристиана ШтрахеЖурнал Spiegel опубликовал видео с виллы на испанском острове Ибица, на котором Штрахе заверял женщину, представившуюся родственницей российского бизнесмена Аленой Макаровой, что поможет россиянам с вложением средств в австрийскую экономику, если Партия свободы получит достаточно мест в правительстве после выборов 2017 года. По данным журнала, встреча была подстроена, а женщина являлась подставным лицом.

В результате этого скандала правительство подало в отставку и в стране были назначены досрочные парламентские выборы. Голосование состоялось 29 сентября – победу снова одержала партия Курца, получив около 38% голосов избирателей.

7 октября президент Австрии Александер Ван дер Беллен поручил Курцу сформировать правительство

Теги: выборы, Австрия, правительство, Себастьян Курц, коалиция, Александер Ван дер Беллен, Бригитте Бирляйн
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