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Партия Курца создала коалицию с "Зелеными"

В Австрии после выборов договорились о создании коалиционного правительства, в которое войдут Консервативная Австрийская народная партия и партия "Зеленые". Глава АНП Себастьян Курц вновь станет канцлером Австрии.

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Партия Курца создала коалицию с "Зелеными"
Партия Курца создала коалицию с "Зелеными"
Фото: ЕРА

Глава Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц заявил о создании коалиции с партией "Зеленые". Об этом сообщает Reuters.

В результате формирования нового правительства лидер АНП Себастьян Курц станет канцлером Австрии, а лидер "Зеленых" Вернер Коглер – вице-канцлером. "Зеленые" будут контролировать только четыре из 15 министерств. Партнеры по коалиции представят 2 января рабочую программу.

В мае в Австрии возник скандал вокруг тогдашнего вице-канцлера, лидера австрийской Партии свободы Хайнца-Кристиана ШтрахеЖурнал Spiegel опубликовал видео с виллы на испанском острове Ибица, в котором фигурируют Штрахе и еще один лидер Партии свободы Йоханн Гуденус.

На видео Штрахе заверял женщину, которая представилась как Алена Макарова, племянница российского бизнесмена, что он поможет россиянам с вложением средств в австрийскую экономику, если Партия свободы получит достаточно мест в правительстве после выборов 2017 года. По данным журнала, встреча была подстроена, а женщина являлась подставным лицом. Во время вечеринки члены Партии свободы, в том числе вице-канцлер, употребляли много алкоголя, утверждало издание. После публикации этого видео в Австрии начался правительственный кризис.

18 мая Штрахе подал в отставку с поста вице-канцлера Австрии. После него заявление об уходе со всех политических постов написал Гуденус.

В тот же день Курц заявил о роспуске парламентской коалиции, что предусматривает проведение досрочных выборов в парламент. 27 мая парламент Австрии выразил недоверие Курцу.

30 мая правительство Австрии до проведения досрочных выборов возглавила председатель Конституционного суда Бригитте Бирляйн.

29 сентября в Австрии состоялись досрочные выборы, на которых победила партия Курца, получив около 38% голосов избирателей.

7 октября президент Австрии Александер Ван дер Беллен поручил Курцу сформировать правительство

Теги: Австрия, правительство, Себастьян Курц
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