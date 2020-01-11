Двоюродный брат умершего накануне султана Омана Хайтам бин Тарик аль-Саид сегодня принял присягу и стал новым правителем этого ближневосточного государства.

Новый султан Омана рядом с британским принцем Гарри Фото: ЕРА

В Омане назвали имя нового султана государства – им стал Хайтам бин Тарик аль-Саид, двоюродный брат умершего накануне Кабуса бин Саида. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Омана в Twitter.

Ранее Тарик аль-Саид был министром культуры и национального наследия Омана.

Сегодня нового султана привели к присяге.

Телеканал Aljazeera со ссылкой на государственное телевидение султаната сообщил, что члены правящей семьи открыли письмо умершего султана Кабуса, в котором он называет своего преемника.

Оманская конституция предусматривает, что правящая семья должна назначить преемника в течение трех дней после освобождения престола. Султан должен быть членом королевской семьи, а также мусульманином, "зрелым, рациональным и законным сыном оманских мусульманских родителей".

У нового правителя Омана, как и у умершего султана Кабуса, нет детей.

79-летний султан Омана Кабус бин Саид умер 10 января от рака.