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Романенко: Масса смешных новостей о визите Зеленского в Оман характерна для истории, которая создается на ходу

Президент Украины Владимир Зеленский хорошо использует современные коммуникационные технологии, однако его команда крайне плохо коммуницирует с обществом. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил политолог, эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего Юрий Романенко.

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Романенко: Учитывая, что у президента есть оппоненты и люди, которые просто его не любят, пошел хайп
Романенко: Учитывая, что у президента есть оппоненты и люди, которые просто его не любят, – пошел хайп
Фото: Юрий Романенко / Facebook

Масса "смешных новостей" о визите президента Украины Владимира Зеленского в Оман характерна для истории, которая создается на ходу, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" политолог, эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего Юрий Романенко.

"Есть лишь одна ключевая проблема, на которую стоит обратить внимание. Это проблема коммуникации Офиса президента с социумом и наоборот. Больше ничего в истории с Оманом нет. Может президент поехать на отдых? Может. Тем более, новогодние каникулы. Может ли позволить себе ездить не за государственный счет? Конечно, может – он миллионер. Все это знают. Но ближайшее его окружение и Офис президента даже толком не представляли себе, как и куда поехал глава государства. И когда его застукали в Омане, пошли противоречивые и смешные месседжи. Вместо того, чтобы сказать, что президент там отдыхает, начали придумывать обоснования тому, что он там делает и какие вопросы решает. В итоге мы видим массу смешных новостей", – отметил собеседник.

По его словам, у президента достаточно оппонентов и людей, которые его не любят, поэтому вокруг поездки в Оман начался ажиотаж. 

"Если Зеленский поехал в Оман с рабочим визитом, то сразу возникают вопросы о его статусе. Почему тогда не было анонсов? И так далее. Все это характерно для истории, которая создается на ходу. Судя по всему, Зеленский увидел реакцию общества и поставил задачу как-то обосновать эту поездку. А учитывая, что у президента есть оппоненты и люди, которые просто его не любят, – пошел хайп. Начали проводиться аналогии с поездкой на Мальдивы [пятого президента Украины Петра] Порошенко. Да, Зеленский блестяще использует современные коммуникационные технологии. Но его команда очень плохо коммуницирует с обществом. И мы на ровном месте получаем проблемы в истории, которая сама по себе и выеденного яйца не стоит", – подчеркнул Романенко.

5 января "Страна" сообщила, что президент Украины уехал отдыхать в Оман. Издание опубликовало фото с Зеленским, сделанное вблизи столицы страны Маската.

В ОПУ подтвердили, что глава государства находится в Омане, и заявили, что "он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги". "В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", – было сказано в сообщении.

До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман. В разделе "Анонсы" на сайте Офиса президента информации об этой поездке нет.

Офис президента 5 января также проинформировал, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Согласно сообщению, украинский президент говорил с министром иностранных дел Омана об укреплении отношений между странами и наращивании торгово-экономического сотрудничества. На сайте МИД Омана и на странице ведомства в Twitter не сообщали о встрече.

6 января пресс-служба главы Украинского государства сообщила, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, Юрий Романенко, Оман
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