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Офис президента сообщил об официальной встрече Зеленского в Омане

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой укрепление отношений между странами и наращивание торгово-экономического сотрудничества, проинформировали в Офисе президента.

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"Страна" писала, что Зеленский приехал в Оман отдыхать
"Страна" писала, что Зеленский приехал в Оман отдыхать
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский 5 января встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой, проинформировал Офис президента в Facebook.

Согласно сообщению, Зеленский говорил с министром иностранных дел Омана об укреплении отношений между странами и наращивании торгово-экономического сотрудничества.

"Был отмечен рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 10%, достигнув $80 млн, и активизация контактов на уровне торгово-промышленных палат. Участники встречи договорились продолжить практику украинско-оманских бизнес-форумов", – заявили в ОПУ.

Зеленский отметил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана, указав на "такие перспективные отрасли, как энергетика и тяжелая промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицина, туризм", добавили в Офисе президента.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/1855480971263428

Сегодня "Страна" сообщила, что президент Украины уехал отдыхать в Оман. Издание опубликовало фото с Зеленскими, сделанное очевидцами вблизи столицы страны Маската.

Позже в ОПУ подтвердили, что глава государства находится в Омане, и заявили, что "он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства".

"В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", – сказано в сообщении.

До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман. В разделе "Анонсы" на сайте Офиса президента информации об этой поездке нет.

О предыдущем отдыхе Зеленский сообщал публично. В апреле 2019 года, сразу после президентских выборов, он рассказал, что несколько дней проведет с семьей в Турции. "Договаривались быть открытыми. Так вот, вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело". А сам через два дня назад. За четыре месяца – первые выходные", – написал он 26 апреля в Facebook.

Теги: Владимир Зеленский, Оман, Офис президента Украины, встреча
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