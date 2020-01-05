В Офисе президента подтвердили, что Зеленский отдыхает в Омане

Президент Украины Владимир Зеленский отправился на отдых в Оман рейсовым самолетом за свой счет, заявили в Офисе президента.

В Омане у Зеленского запланирована встреча на высшем уровне, отметили в ОПУ Фото: ЕРА

Информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский отдыхает в Омане, подтвердили 5 января в Facebook Офиса президента Украины (ОПУ).

"Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", – сказано в посте.

В ОПУ сообщили, что в Омане Зеленский "обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину".

О том, что Зеленский уехал отдыхать в Оман, сообщила сегодня "Страна". Издание опубликовало фото из этой страны, на которой изображен президент Украины.