Зеленский уехал отдыхать в Оман – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский отправился отдыхать в Оман. Об этом сообщает "Страна".
По данным издания, глава государства вместе с семьей пребывает в пятизвездочном отеле на побережье Оманского залива недалеко от столицы Омана Маската.
"Страна" утверждает, что руководитель президентской охраны Максим Донец заранее отправился в Оман, чтобы подготовиться к приезду Зеленского.
Издание опубликовало фотографию, снятую якобы утром 5 января.
Зеленский стал президентом Украины после второго тура выборов, который прошел в апреле 2019 года.