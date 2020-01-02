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Зеленский подписал закон о соответствии деятельности НКРЭКУ требованиям Конституции

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду подписанный закон, который приняли для урегулирования ситуации, сложившейся после того, как Конституционный Суд Украины в июне 2019 года вынес решение о неконституционности создания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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Зеленский 27 декабря подписал закон №394-IX
Зеленский 27 декабря подписал закон №394-IX
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №394-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг". Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады. 

Глава государства 27 декабря вернул в парламент закон со своей подписью. 

Законом предусматривается определить Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, постоянно действующим центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который образуется Кабинетом Министров Украины.

Документ предполагает, что члены и руководитель комиссии назначаются распоряжениями правительства по итогам конкурса. Также предлагается запретить увольнять членов нацкомиссии в случае сложения полномочий Кабмина перед новоизбранной Радой или отставки правительства.

Глава парламентского комитета по вопросам энергетики, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус отметил в Facebook, что закон приняли во исполнение решения Конституционного Суда о неконституционности некоторых положений предыдущего закона. 

"Регулятор будет продолжать свою работу с 1 января, сохраняя и даже усиливая свою функциональную и финансовую независимость", – добавил он. 

https://www.facebook.com/andriy.gerus/posts/10219338574268781

Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект 19 декабря. Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал его 27 декабря. 

14 июня Конституционный Суд по представлению 46 нардепов вынес решение о неконституционности создания НКРЭКУ. Согласно документу, пятый президент Украины Петр Порошенко, который создал комиссию своим указом, превысил свои конституционные полномочия. Положения закона о деятельности НКРЭКУ, которые КСУ признал неконституционными, утратят силу 31 декабря 2019 года.

Чтобы урегулировать ситуацию, которая сложилась в связи с решением КСУ, до конца 2019 года необходимо внести изменения в Конституцию, сообщал народный депутат из фракции "Слуга народа", председатель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Теги: Конституционный Суд, энергетика, НКРЭКУ, Владимир Зеленский, закон, законопроект, Андрей Герус
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