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Рада одобрила законопроект о соответствии деятельности НКРЭКУ требованиям Конституции

Согласно законопроекту, который парламент поддержал во втором чтении, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, будет определена как постоянно действующий центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, который образуется Кабинетом Министров Украины.

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Документ поддержали 265 народных депутатов
Документ поддержали 265 народных депутатов
Фото: iportal.rada.gov.ua

Верховная Рада Украины во втором чтении одобрила законопроект №2490-1 "О внесении изменений в закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг" и другие законы Украины. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законом предусматривается определить НКРЭКУ постоянно действующим центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который образуется Кабинетом Министров Украины.

Проект предполагает, что члены и руководитель комиссии назначаются распоряжениями правительства по итогам конкурса. Также предлагается запретить увольнять членов нацкомиссии в случае сложения полномочий Кабмина перед новоизбранной Радой или отставки правительства.

По словам главы парламентского комитета по вопросам энергетики, нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса, закон будет способствовать независимости избрания членов регулятора и принятию решений органом.

Документ поддержали 265 народных депутатов.

"Принятие законопроекта позволит, согласно решению Конституционного Суда, создать правовые основания для функционирования Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, как постоянно действующего центрального органа исполнительной власти со специальным статусом, сохранит ее независимость, а также обеспечит выполнение Украиной своих обязательств перед энергетическим сообществом, взятых по протоколу о присоединении Украины к энергетическому сообществу и Соглашением об ассоциации Украина – ЕС", – говорится в пояснительной записке к документу.

14 июня Конституционный Суд по представлению 46 нардепов вынес решение о неконституционности создания НКРЭКУ. Согласно документу, пятый президент Украины Петр Порошенко, который создал комиссию своим указом, превысил свои конституционные полномочия. Положения закона о деятельности НКРЭКУ, которые КСУ признал неконституционными, утратят силу 31 декабря 2019 года.

Чтобы урегулировать ситуацию, которая сложилась в связи с решением КСУ, до конца 2019 года необходимо внести изменения в Конституцию, сообщал народный депутат из фракции "Слуга народа", председатель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Теги: Верховная Рада, Конституция, энергетика, НКРЭКУ, законопроект, Андрей Герус
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