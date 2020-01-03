Зеленский и Путин похожи как политики – Шнуров

Российский музыкант Сергей Шнуров считает, что президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский похожи тем, что их показывают по телевизору и они должны "нормально говорить".

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин похожи друг на друга как политики. Такое мнение российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров выразил Forbes Russia в интервью, которое было опубликовано 2 января.

Так он прокомментировал слова о том, что Зеленский, "не профессиональный политик, стал президентом".

"Зеленский – абсолютно профессиональный политик. Он на почве сериала "Слуга народа" подготовился, стал профессиональным политиком, потом вышел в реальную политику. А что такое политика? Вот чем Путин отличается от Зеленского? И того, и другого показывают по телевизору. И тот, и другой должен более-менее нормально говорить. Все. Что мы дальше знаем о политике? Больше ничего", – сказал Шнуров.

До избрания президентом Украины в июле 2019 года Зеленский был шоуменом, руководил студией "Квартал 95".

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.