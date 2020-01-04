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Украинская "Википедия" составила рейтинг самых популярных статей

В 2019 году лидеры списка самых популярных статей в украинской "Википедии" изменились впервые за последние десять лет. Статьи "Украина" и "Тарас Григорьевич Шевченко" уступили первые позиции статьям о переходе церковных общин в Православную церковь Украины и о президенте Украины Владимире Зеленском.

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Впервые за 10 лет главные строчки рейтинга популярных статей украинской "Википедии" покинули "Украина" и "Тарас Григорьевич Шевченко"
Впервые за 10 лет главные строчки рейтинга популярных статей украинской "Википедии" покинули "Украина" и "Тарас Григорьевич Шевченко"
Фото: ЕРА

Украиноязычный раздел "Википедии" определил топ-50 тем, которые больше всего интересовали читателей в 2019 году. Об этом 3 января сообщила пресс-служба "Викимедиа Украина".

Статья о переходе церковных общин в Православную церковь Украины попала в список самых популярных за 2019 год в украинской "Википедии". Она же стала первой в истории украиноязычного раздела "Википедии" статьей, что преодолела отметку в миллион посещений в год – 1,070 млн человек.

На втором месте статья о президенте Украины Владимире Зеленском (857 758 просмотров).

Впервые за 10 лет главные строчки рейтинга популярных статей покинули "Украина" и "Тарас Григорьевич Шевченко". Они занимают третье и пятое место соответственно.

Значительная часть списка – политики. Это стало результатом президентских и парламентских выборов 2019 года в Украине.

Составлен также рейтинг современников, о которых чаще всего читали украинцы:

  1. Владимир Зеленский.
  2. Петр Порошенко.
  3. Дмитрий Разумков.
  4. Янина Соколова.
  5. Игорь Смешко.
  6. Алексей Гончарук.
  7. Руслан Рябошапка.
  8. Лина Костенко.
  9. Юлия Тимошенко.
  10. Андрей Пальчевский.

Как отметили составители рейтинга, благодаря выборам и смене власти в топ-10 попали две персоны, о которых в "Википедии" до этого года статей даже не существовало. Это председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков и премьер-министр Алексей Гончарук.

В рейтинге самых популярных исторических фигур традиционно лидируют Тарас Шевченко, Иван Франко, Леся Украинка, а также Богдан Хмельницкий и Степан Бандера. В 2019 году в первую десятку рейтинга впервые попала статья о поэте Василии Стусе.

Теги: Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Украина, рейтинг, Игорь Смешко, Википедия, Владимир Зеленский, Руслан Рябошапка, Дмитрий Разумков, Алексей Гончарук, ПЦУ
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