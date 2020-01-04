Украинская "Википедия" составила рейтинг самых популярных статей

В 2019 году лидеры списка самых популярных статей в украинской "Википедии" изменились впервые за последние десять лет. Статьи "Украина" и "Тарас Григорьевич Шевченко" уступили первые позиции статьям о переходе церковных общин в Православную церковь Украины и о президенте Украины Владимире Зеленском.

Впервые за 10 лет главные строчки рейтинга популярных статей украинской "Википедии" покинули "Украина" и "Тарас Григорьевич Шевченко" Фото: ЕРА

Украиноязычный раздел "Википедии" определил топ-50 тем, которые больше всего интересовали читателей в 2019 году. Об этом 3 января сообщила пресс-служба "Викимедиа Украина".

Статья о переходе церковных общин в Православную церковь Украины попала в список самых популярных за 2019 год в украинской "Википедии". Она же стала первой в истории украиноязычного раздела "Википедии" статьей, что преодолела отметку в миллион посещений в год – 1,070 млн человек.

На втором месте статья о президенте Украины Владимире Зеленском (857 758 просмотров).

Впервые за 10 лет главные строчки рейтинга популярных статей покинули "Украина" и "Тарас Григорьевич Шевченко". Они занимают третье и пятое место соответственно.

Значительная часть списка – политики. Это стало результатом президентских и парламентских выборов 2019 года в Украине.

Составлен также рейтинг современников, о которых чаще всего читали украинцы:

Владимир Зеленский. Петр Порошенко. Дмитрий Разумков. Янина Соколова. Игорь Смешко. Алексей Гончарук. Руслан Рябошапка. Лина Костенко. Юлия Тимошенко. Андрей Пальчевский.

Как отметили составители рейтинга, благодаря выборам и смене власти в топ-10 попали две персоны, о которых в "Википедии" до этого года статей даже не существовало. Это председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков и премьер-министр Алексей Гончарук.

В рейтинге самых популярных исторических фигур традиционно лидируют Тарас Шевченко, Иван Франко, Леся Украинка, а также Богдан Хмельницкий и Степан Бандера. В 2019 году в первую десятку рейтинга впервые попала статья о поэте Василии Стусе.