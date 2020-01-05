В погранслужбе заявили, что Зеленский не мог влиять на ситуацию с разрешением въезда в Украину певцу Dr. Alban

На решение украинских пограничников пропускать или не пропускать в страну иностранцев не влияет никто, в том числе и президент Украины, заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко. Шведский музыкант Dr. Alban уже убрал сообщение о содействии Владимира Зеленского его посещению Киева.

Dr. Alban по крайней мере дважды в этом году приезжал в Украину Фото: dralbanofficial / Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский не оказывал влияния на ситуацию со въездом в Украину шведского музыканта Dr. Alban. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

"Государственную границу он пересекал в соответствии с действующим законодательством, которым руководствуются пограничники при оформлении иностранцев. При этом подчеркиваю – вопрос пограничного контроля относится исключительно к компетенции Государственной пограничной службы Украины. И никаким образом на решение охранников границы по пропуску или непропуску лиц не влияет никто, в том числе и президент Украины", – написал Дейнеко.

По его словам, отказать иностранцам в пересечении границы можно только по поручению правоохранительных органов. В случае его отсутствия и наличия необходимых документов такие лица могут быть пропущены в Украину.

Dr. Alban сегодня отредактировал свое сообщение в Instagram, в котором он изначально говорил о помощи Зеленского.

"Мне был запрещен въезд в Украину из-за предыдущего шоу на спорном полуострове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину", – таким сообщение было изначально.

"Мне запретили въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на полуострове Крым. Я не знал, что украинцам это не нравится. Где бы я ни был, но был рад встрече с президентом", – так выглядит сообщение сегодня.

В свой приезд в декабре Dr. Alban принял участие в новогоднем шоу "Вечернего квартала". В сентябре он приезжал в Краматорск Донецкой области.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2015 году Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок въезда в Крым и выезда из него. Для иностранцев въезд на полуостров и выезд с него возможен по паспортам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы, через контрольные пункты въезда-выезда в Херсонской области ("Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар").