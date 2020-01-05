Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В погранслужбе заявили, что Зеленский не мог влиять на ситуацию с разрешением въезда в Украину певцу Dr. Alban

На решение украинских пограничников пропускать или не пропускать в страну иностранцев не влияет никто, в том числе и президент Украины, заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко. Шведский музыкант Dr. Alban уже убрал сообщение о содействии Владимира Зеленского его посещению Киева.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Dr. Alban по крайней мере дважды в этом году приезжал в Украину
Dr. Alban по крайней мере дважды в этом году приезжал в Украину
Фото: dralbanofficial / Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский не оказывал влияния на ситуацию со въездом в Украину шведского музыканта Dr. Alban. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

"Государственную границу он пересекал в соответствии с действующим законодательством, которым руководствуются пограничники при оформлении иностранцев. При этом подчеркиваю – вопрос пограничного контроля относится исключительно к компетенции Государственной пограничной службы Украины. И никаким образом на решение охранников границы по пропуску или непропуску лиц не влияет никто, в том числе и президент Украины", – написал Дейнеко.

По его словам, отказать иностранцам в пересечении границы можно только по поручению правоохранительных органов. В случае его отсутствия и наличия необходимых документов такие лица могут быть пропущены в Украину.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1018207631874001&id=100010543215513

Dr. Alban сегодня отредактировал свое сообщение в Instagram, в котором он изначально говорил о помощи Зеленского.

"Мне был запрещен въезд в Украину из-за предыдущего шоу на спорном полуострове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину", – таким сообщение было изначально.

"Мне запретили въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на полуострове Крым. Я не знал, что украинцам это не нравится. Где бы я ни был, но был рад встрече с президентом", – так выглядит сообщение сегодня.

В свой приезд в декабре Dr. Alban принял участие в новогоднем шоу "Вечернего квартала". В сентябре он приезжал в Краматорск Донецкой области.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2015 году Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок въезда в Крым и выезда из него. Для иностранцев въезд на полуостров и выезд с него возможен по паспортам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы, через контрольные пункты въезда-выезда в Херсонской области ("Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар").

Теги: Крым, Украина, пограничники, запрет, ГПСУ, законодательство, Сергей Дейнеко, Dr. Alban
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Водянова заявила, что официально выйдет замуж в 2020 году
Водянова заявила, что официально выйдет замуж в 2020 году
Итальянский Vogue отказался от фотосессий из-за загрязнения окружающей среды
Итальянский Vogue отказался от фотосессий из-за загрязнения окружающей среды
Модель Victoria's Secret Хоск призналась, что преодолела алкогольную зависимость
Модель Victoria's Secret Хоск призналась, что преодолела алкогольную зависимость
Галкин показал реакцию своих детей на архивное видео с их участием
Галкин показал реакцию своих детей на архивное видео с их участием
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS