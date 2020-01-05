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Выступавший в Крыму Dr. Alban приехал в Киев при содействии Зеленского

Музыкант из Швеции Dr. Alban, которому помог въехать в Украину президент Владимир Зеленский, принимал участие в новогоднем выпуске "Вечернего квартала".

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Dr. Alban: С вмешательством президента я смог попасть в Украину
Dr. Alban: С вмешательством президента я смог попасть в Украину
Фото: dralbanofficial / Instagram

Музыкант из Швеции Dr. Alban приезжал в Украину, несмотря на запрет, связанный с его выступлением в аннексированном Крыму. Об этом певец написал в своем Instagram еще 16 декабря, однако на его сообщение украинские журналисты обратили внимание только сейчас.

Его приезду в Украину поспособствовал президент Владимир Зеленский.

"Мне был запрещен въезд в Украину из-за предыдущего шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину", – написал Dr. Alban.

В свой приезд он принял участие в новогоднем шоу "Вечерний квартал". 

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2015 году Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок въезда в Крым и выезда из него. Для иностранцев въезд на полуостров и выезд с него возможен по паспортам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы, через контрольные пункты въезда/выезда в Херсонской области ("Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар").

Теги: Киев, музыка, Вечерний квартал, Владимир Зеленский, музыкант
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