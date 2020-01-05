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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Организаторы DreamBIG Forum отказались от выступления поддержавшей аннексию Крыма Хакамады

Российский политик Ирина Хакамада, которая в 2014 году открыто поддерживала аннексию Россией Крыма, должна была стать спикером на DreamBIG Forum 27 февраля в Киеве. После анонса мероприятия и последующего резонанса организаторы отказались приглашать политика.

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В 2014 году Хакамада открыто поддержала аннексию Крыма
В 2014 году Хакамада открыто поддержала аннексию Крыма
Фото: Дмитрий Руденко / Facebook

В инвестиционно-девелоперской компании Taryan Group сообщили, что отказались от идеи пригласить российского политика Ирину Хакамаду для участия в форуме 27 февраля.

"Бывают решения, которые на первый взгляд кажутся правильными и интересными. Эти решения не приходят сами. О них просят, их рекомендуют и ждут многие. Но такие решения похожи на айсберг, который под водой может оказаться намного больше и сложнее, чем над ее поверхностью. Мы делаем большое образовательное мероприятие и очень хотим вдохновить наших гостей. Для этого мы пригласили спикеров из разных уголков мира, чтобы они поделились своим жизненным опытом и своими ценностями. Но так вышло, что некоторые из этих ценностей на поверку не соответствуют нашим. И узнали мы об этом позже, чем хотелось бы", – говорится в сообщении компании на странице в Facebook.

В пресс-службе извинились перед гостями за то, что бизнес-тренер Хакамада не выступит на DreamBIG Forum.

"Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления. Потому что есть вещи, которые для нас являются важными и незыблемыми, и позиция по ним не может быть двусмысленной", – отметили в Taryan Group.

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Фото: Taryan Group / Facebook

26 декабря 2019 года на странице Taryan Group анонсировали приезд "тайного спикера" Хакамады на DreamBIG Forum.

На визит российского политика в Киев отреагировал в Facebook председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

“Расслабляйтесь в предвкушении наслаждения… Вся московская дрянь, которая поддержала оккупацию Россией Крыма, собирается в Украину… Подножный корм в Москве закончился, ослабели, поправиться решили в Киеве", – написал он.

В 2014 году Хакамада открыто поддержала аннексию Крыма.

"Крым всегда нуждался в российской самоидентификации. Я часто бывала в Крыму. Даже в те спокойные времена, когда там были то "синие", то "оранжевые", Крым особо никто не трогал. Но жители полуострова всегда хотели быть в России. Как уже произошло, так произошло, но вы – победитель. Вы действительно провели супероперацию без единого выстрела", – сказала Хакамада президенту РФ Владимиру Путину.

В октябре 2017 года Хакамада поддержала идею президента Чехии Милоша Земана о том, что РФ должна предоставить Украине компенсацию за аннексированный Крым. "Я считаю, что это единственный пока на данный момент способ всем получить мир на Земле и с Украиной процветать дальше, Украина – двигаясь в Евросоюз, а мы – ковыряясь в своих внутренних проблемах", – говорила она.

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Киев, Крым, Украина, оккупация, аннексия, Ирина Хакамада, визит
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