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ПОЛИТИКА

В Украине выступит российский политик Хакамада, которая поддерживает аннексию Крыма

Российский политик Ирина Хакамада в 2014 году открыто поддерживала аннексию Россией Крыма. В 2017-м она признала, что РФ аннексировал полуостров и выразила мнение, что Россия должна предоставить Украине денежную компенсацию.

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Организаторы форума отмечают, что Хакамада приедет в Киев впервые за шесть лет
Организаторы форума отмечают, что Хакамада приедет в Киев впервые за шесть лет
Фото: Кирилл Лило / Facebook

27 февраля в Киев приедет российский политик Ирина Хакамада, чтобы прочитать там лекцию на форуме DreamBig. Об этом 26 декабря 2019 года сообщается на странице инвестиционно-девелоперской компании Taryan Group.

"Спешим анонсировать тайного спикера. Впервые за шесть лет в Киеве выступит долгожданная Хакамада. Она, одна из самых востребованных бизнес-тренеров, знает, как мотивировать людей реализовывать мечты и жить в гармонии. Ирина, self-made woman, прошла тернистый путь жизненного опыта и, именно опираясь на него, строит свои выступления. Все ее рекомендации, техники и гипотезы опробованы лично. Хакамада – автор множества книг, среди которых бестселлер "Дао Жизни. Мастер-класс от убежденного индивидуалиста", входит в топ-100 самых известных женщин мира по версии журнала Time, а также была в числе тысячи женщин планеты, номинированных на Нобелевскую премию мира", – говорится в анонсе.

https://www.facebook.com/taryangroup/posts/2524415117838623

На визит российского политика в Киев отреагировал в Facebook председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

“Расслабляйтесь в предвкушении наслаждения… Вся московская дрянь, которая поддержала оккупацию Россией Крыма, собирается в Украину… Подножный корм в Москве закончился, ослабели, поправиться решили в Киеве", – написал он.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/2594784447283360

В 2014 году Хакамада открыто поддержала аннексию Крыма.

"Крым всегда нуждался в российской самоидентификации. Я часто бывала в Крыму. Даже в те спокойные времена, когда там были то "синие", то "оранжевые", Крым особо никто не трогал. Но жители полуострова всегда хотели быть в России. Как уже произошло, так произошло, но вы – победитель. Вы действительно провели супероперацию без единого выстрела", – сказала Хакамада президенту РФ Владимиру Путину.

ВИДЕО
Видео: yuriysemenovich / YouTube

В октябре 2017 года Хакамада признала, что РФ аннексировала Крым. Она поддержала идею президента Чехии Милоша Земана о том, что РФ должна предоставить Украине компенсацию за аннексированный Крым. "Я считаю, что это единственный пока на данный момент способ всем получить мир на Земле и с Украиной процветать дальше, Украина – двигаясь в Евросоюз, а мы – ковыряясь в своих внутренних проблемах", – говорила она.

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Киев, Крым, Украина, Рефат Чубаров, оккупация, аннексия, Ирина Хакамада, политика
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