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Борислав Береза
Борислав Береза

Бывший внефракционный народный депутат Украины.


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Поездка Зеленского в Оман – не зашквар. Зашквар – это танцы с бубном в исполнении его окружения и пресс-службы

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Я не считаю, что поездка Зеленского в Оман – это зашквар. Более того, у него есть средства на эту поездку. И мне непонятно, зачем Мендель и сотоварищи устроили эту свистопляску с псевдовизитом. И то, как эту историю начала выкручивать его пресс-служба, и какие танцы с бубном начало исполнять его окружение – вот это реальный зашквар.

Видимо, это уровень их профпригодности. И тут возникает один вопрос – зачем было врать и почему не сказать, что Зеленский на отдыхе? Или это выбивается из образа, который ему создают? Не знаю. Но вся эта история вызывает у меня смех. Сквозь слезы.

Надеюсь, что после этого зашквара, новых не будет. Надеюсь. Но видя уровень команды Зеленского, понимаю, что новые факапы неизбежны. Потому что это не сценарий сериала, а реальная жизнь. И дублей не будет.

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Борислав Береза, Владимир Зеленский, Оман
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