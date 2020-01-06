Поездка Зеленского в Оман – не зашквар. Зашквар – это танцы с бубном в исполнении его окружения и пресс-службы

Я не считаю, что поездка Зеленского в Оман – это зашквар. Более того, у него есть средства на эту поездку. И мне непонятно, зачем Мендель и сотоварищи устроили эту свистопляску с псевдовизитом. И то, как эту историю начала выкручивать его пресс-служба, и какие танцы с бубном начало исполнять его окружение – вот это реальный зашквар.

Видимо, это уровень их профпригодности. И тут возникает один вопрос – зачем было врать и почему не сказать, что Зеленский на отдыхе? Или это выбивается из образа, который ему создают? Не знаю. Но вся эта история вызывает у меня смех. Сквозь слезы.

Надеюсь, что после этого зашквара, новых не будет. Надеюсь. Но видя уровень команды Зеленского, понимаю, что новые факапы неизбежны. Потому что это не сценарий сериала, а реальная жизнь. И дублей не будет.

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора